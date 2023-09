Niger: la giunta al potere a Niamey ha chiesto un periodo di transizione di tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Csnp), al potere in Niger, ha chiesto un periodo di transizione di tre anni, mentre l’Algeria propone “un periodo transitorio molto più breve di sei mesi” per “scegliere personalità nigerine accettate da tutti”. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Algeria a Roma, Abdelkrim Touahria. “Il processo di ritorno all’attuale ordine costituzionale è considerato troppo lungo e potrebbe causare problemi, anche all’interno del Niger. Inoltre, rischia di aprire la porta a interferenze straniere. D'altro canto, un periodo di sei mesi sembra essere sufficiente per riunire gli attori nigerini attorno al tavolo delle trattative. Questo periodo consentirebbe di scegliere personalità nigerine accettate da tutti, che godano del rispetto di tutto il popolo nigerino, e di affidare loro la gestione della transizione”, afferma Touahria. (segue) (Ala)