Niger: la giunta al potere a Niamey ha chiesto un periodo di transizione di tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha lanciato recentemente un’iniziativa flessibile, aperta al contributo dell'intera comunità internazionale, per scongiurare un intervento armato dei Paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) contro il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria al potere in Niger. La proposta algerina, in linea con le decisioni dell'Unione africana contro i cambiamenti anticostituzionali, prevede un periodo di transizione di sei mesi, il tempo necessario per riunire gli attori nigerini attorno al tavolo delle trattative e arrivare a un referendum o elezioni. “L'iniziativa del presidente Abdelmadjid Tebboune riflette la sua determinazione a far rispettare una disposizione già accettata e adottata al vertice africano di Algeri del 1999. Questa disposizione prevedeva che l’Unione Africana si opponesse a qualsiasi cambiamento politico con la forza. Qualsiasi cambiamento dovrebbe essere effettuato all’interno di un quadro costituzionale, attraverso elezioni o referendum, per consentire al popolo di scegliere il proprio leader”, aggiunge il diplomatico. (Ala)