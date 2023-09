Roma: Gasparri (FI), incontrato sindaco di Marino, valorizzeremo area Castelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia ha incontrato il sindaco di Marino, in provincia di Roma, Stefano Cecchi. Lo riferisce una nota. "Ho apprezzato l'intenso impegno amministrativo del sindaco Cecchi - ha detto Gasparri - abbiamo parlato delle iniziative che caratterizzeranno la importante celebrazione del primo ottobre. Abbiamo anche convenuto sulla necessità di un'adeguata politica di sostegno per la valorizzazione di Marino e di tutta l'area dei Castelli, di cui Forza Italia si farà promotrice. Ho molto apprezzato l'azione di Cecchi anche a sostegno delle politiche del centrodestra e di Forza Italia in particolare. In questo ambito abbiamo convenuto che è opportuno allargare l'area di consenso del centrodestra, tenendo però conto del leale sostegno all'amministrazione comunale e della coerenza dei comportamenti. Il rafforzamento di Forza Italia e l'allargamento del centrodestra devono sempre considerare la necessità di una chiarezza politica e tutte le iniziative devono essere volte a valorizzare l'ottimo impegno amministrativo del sindaco Cecchi e della sua giunta. Nei prossimi giorni ci incontreremo a Marino per concordare le iniziative che anche nelle altre realtà istituzionali dovremmo portare avanti per valorizzare l'operato degli amministratori del Comune". (Com)