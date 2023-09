Niger: ambasciatore d’Algeria in Italia, “interventi militari aggreverebbero situazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dell’Algeria “è evitare interventi militari stranieri che potrebbero aggravare la situazione” in Niger. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Algeria a Roma, Abdelkrim Touahria. L’Algeria ha lanciato recentemente un’iniziativa flessibile, aperta al contributo dell'intera comunità internazionale, per scongiurare un intervento armato dei Paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) contro il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) al potere in Niger. La proposta algerina, in linea con le decisioni dell'Unione africana contro i cambiamenti anticostituzionali, prevede un periodo di transizione di sei mesi, il tempo necessario per riunire gli attori nigerini attorno al tavolo delle trattative e arrivare a un referendum o elezioni. Touahria ricorda che l’Algeria “è stato il primo Paese ad opporsi alla presa del potere con la forza”, ma questo “non ci ha impedito di cercare soluzioni politiche volte a ripristinare l’ordine costituzionale”. L'iniziativa algerina è pensata su tre livelli, in tre diverse regioni. “La prima regione comprende il Sahel e l’Africa, la seconda riguarda la comunità internazionale e, infine, la terza coinvolge i principali paesi membri del Consiglio di Sicurezza. Qualsiasi paese che possa contribuire a una soluzione politica è il benvenuto. Si tratta di un’iniziativa politica sviluppata sulla base di convinzioni, pur tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Niger e della regione del Sahel, che di grande importanza per l'Algeria e per il suo presidente, Abedlmajid Tebboune”, aggiunge Touahria. (Ala)