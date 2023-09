Roma: cinque persone arrestate per furto in diverse situazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri a Roma con l'accusa di furto aggravato.Uno straniero di 45 anni, senza fissa dimora, è stato notato dai militari mentre usciva da una struttura ricettiva con due zaini in spalla e si allontanava con fare sospetto. Quando i carabinieri lo hanno fermato l'uomo, in primo momento, ha cercato di eludere il controllo, facendo credere ai militari di essere in ritardo per l’aeroporto. Tuttavia, nel corso della verifica, i militari hanno scoperto che uno dei due zaini era stato appena sottratto a un turista brasiliano che era intento con la famiglia ad effettuare il check in nella reception dell’hotel. La refurtiva è stata così recuperata e riconsegnata alla vittima. Poco più tardi, gli stessi carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cubano di 23 anni, senza fissa dimora. Il giovane era stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico, motivo che li ha spinti a effettuare un servizio di pedinamento fino a largo dei Lombardi, dove è stato notato sottrarre la borsa ad una turista straniera, che l’aveva appoggiata alla sedia. La donna non si era ancora accorta dell’accaduto ed è stata avvisata dai militari che le hanno riconsegnato la borsa. (segue) (Rer)