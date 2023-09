Roma: cinque persone arrestate per furto in diverse situazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Macao hanno invece arrestato in flagranza, una 25enne romana con precedenti specifici, di origini bosniache proveniente dal campo rom di Castel Romano. La giovane è stata sorpresa dai militari all’interno della metropolitana, alla fermata Termini, dopo essersi impossessata del portafogli di un turista tedesco. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. In piazza Fontana di Trevi, due stranieri di 23 e 39 anni, hanno distratto una donna che spingeva il passeggino con il suo piccolo e con la scusa di farsi fare una fotografia sono riusciti a sottrarle lo zaino che si trovava nella tasca inferiore del passeggino. I carabinieri del comando di piazza Venezia, che erano appostati a poca distanza, sono intervenuti subito arrestandoli e recuperando la refurtiva. Infine, all’interno della metropolitana linea A, fermata Barberini, i carabinieri della stazione di viale Eritrea hanno fermato e denunciato per furto aggravato in concorso, due rom di 18 e 46 anni, già con precedenti specifici ed entrambi in stato interessante documentato, sorprese dai militari dopo essersi impossessate del portafogli di un turista straniero. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima ignara di quanto era accaduto. Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)