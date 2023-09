Kazakhstan: oggi la Giornata delle lingue per promuovere tradizione e rispetto tra i popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra oggi in Kazakhstan la Giornata delle lingue, una festività che dal 1998 unisce i rappresentanti di tutte le etnie che abitano il Paese. I festeggiamenti per questo appuntamento culturale si tengono in concomitanza con l'anniversario di nascita del fondatore della linguistica kazakha, Akhmet Baitursynul, un intellettuale che operò una riforma della lingua scritta e che fu attivo anche nel campo della politica e dell'istruzione. Sin dall'indipendenza dall'ex Unione sovietica, proclamata nel 1990, il Kazakhstan ha infatti lavorato per elevare lo status della lingua di Stato creando al contempo un ambiente "tollerante" dal punto di vista idiomatico. Attualmente, oltre cento gruppi etnici hanno la possibilità di sviluppare liberamente i propri idiomi, che in alcuni casi vengono utilizzati anche nell'insegnamento. Allo stesso tempo, Astana non ha trascurato lo sviluppo della lingua ufficiale, cui è stato dedicato uno specifico programma che copre il quinquennio 2020-2025. Gli obiettivi sono lo sviluppo e la diffusione della lingua kazakha tra i popoli, la promozione della cultura e delle tradizioni nazionali, l'incremento della solidarietà tra le varie etnie e la promozione nelle giovani generazioni del rispetto per le tradizioni e per la cultura degli altri popoli.(Res)