Europee: Zaratti (Avs), abbassamento soglia necessario ma c’è chi ha paura del voto

- Le norme attuali "escludono milioni di persone dalla rappresentanza nel Parlamento europeo, organismo sempre più centrale nelle vite dei nostri Paesi. L’abbassamento della soglia elettorale al 3 per cento è dunque una necessità democratica, o dobbiamo pensare che qualche forza politica ha paura del voto dei cittadini e delle cittadine?". Lo sostiene il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, in merito alle indiscrezioni sull'intenzione della maggioranza di abbassare la soglia di sbarramento per le elezioni Europee dall'attuale 4 al 3 per cento. (Rin)