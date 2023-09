Caivano: operazione interforze al Parco Verde, tre denunce e vari sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinvenuti proiettili, ordigni e droga durante l’operazione interforze ad "alto impatto" nel ‘Parco Verde’ di Caivano che ha portato anche a numerosi sequestri e controlli a tappeto sul fronte della circolazione stradale. Tre persone sono state denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati esteri poiché trovate in possesso di oltre cinque chili di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato. Sono stati, inoltre, sequestrati 14.000 euro a due soggetti, altri 30.000 euro, due ordigni, di cui uno rudimentale, oltre 170 cartucce di vario calibro, tre armi bianche, di cui una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un arco, cinque bilancini di precisione, circa 408 grammi di hashish, 375 grammi circa di marijuana e circa 28 grammi di cocaina; inoltre, in un appartamento in disuso, sono stati rinvenuti diverso materiale per il confezionamento per la droga, una pistola replica e numerose munizioni. Ancora, personale della Polizia Metropolitana, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, ha sequestrato un “altarino”. (segue) (Ren)