FI: Nevi, Movimento giovani realtà unica, tre giorni a Gaeta per ascolto e confronto su grandi temi

- "L'obiettivo della tre giorni a Gaeta è dare ai giovani un supporto culturale e la possibilità di approfondire temi di rilevanza nazionale. L'occasione è importante anche per noi dirigenti del partito, deputati e senatori, perché confrontarsi con i giovani è fondamentale: per noi sarà importante ascoltare più che parlare, raccontare quello che facciamo tutti i giorni ma soprattutto ascoltare gli stimoli e le proposte che arriveranno. Al di là del programma intenso, la tre giorni di Gaeta sarà l'occasione anche per fare comunità, scambiarsi esperienze, da Bolzano a Siracusa: vogliamo avere l'ambizione di costruire una comunità umana oltre che politica, perché c'è una grande condivisione di valori e progetti". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento 'Azzurra Libertà - Ritorno a Everest', la tre giorni dei giovani di Forza Italia, che si incontreranno l'8, il 9 e il 10 settembre a Gaeta. "Sarà l'occasione per interrogarsi anche sul futuro, sulla nostra Europa e sul mondo intero. Forza Italia è una forza politica impegnata al governo del Paese anche per garantire che l'Italia rimanga tra i grandi del mondo. Anche su questo ci interrogheremo per capire la nostra collocazione internazionale e la nostra posizione sui grandi temi, Africa, ambiente e cambiamenti climatici. La comunità dei Giovani di Forza Italia è nata tanti anni fa e ha sfornato tanta classe dirigente del nostro movimento politico e sono sicuro che continuerà a farlo. Non credo esista nel panorama politico italiano un movimento giovanile così attivo e organizzato: a loro i miei complimenti per l'organizzazione di questo evento cui sono previsti più di mille giovani", ha concluso.(Rin)