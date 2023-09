Roma: Rocca (Fd'I), con sinistra a governo città a pagare sono sempre cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se è vero che il Comune di Roma "si appresta ad aumentare il costo della tariffa delle strisce blu, dopo aver aumentato la tassa di soggiorno colpendo duramente il mondo del turismo e dopo aver lasciata invariata la Tari, ossia la tassa sui rifiuti più alta d'Italia pagata dai romani, è evidente ancora una volta che l'unica cosa che sa fare la sinistra è mettere le mani nelle tasche dei cittadini". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Se a tutto ciò si aggiunge che questa amministrazione comunale può beneficiare dei fondi del Governo, del Pnrr e del Giubileo, ci chiediamo cosa voglia fare il sindaco Gualtieri con tutti questi soldi considerando che ad oggi tutto è fermo - aggiunge Rocca -. La musica non cambia: quando è la sinistra al governo della Capitale a pagare sono sempre i romani", conclude. (Com)