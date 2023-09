Spagna: Puigdemont chiede amnistia per indipendentisti prima di negoziare investitura governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Uniti per la Catalogna (Jxcat) Carles Puigdemont ha chiesto l’amnistia per gli indipendentisti catalani come precondizione alla negoziazione di una possibile investitura del leader socialista Pedro Sanchez o del leader popolare Alberto Nunez Feijoo. Lo ha riferito il quotidiano "La Vanguardia". Puigdemont, ricercato dalla giustizia spagnola e rifugiatosi in Belgio nel 2017, ha condizionato il sostegno parlamentare di Jxcat per la formazione di un nuovo governo al riconoscimento della legittimità democratica del movimento indipendentista in Catalogna e all’”abbandono completo ed effettivo della via giudiziaria contro il movimento pro-indipendenza" attraverso una “legge di amnistia”. Puigdemont ha chiesto inoltre la creazione di un meccanismo di mediazione e verifica del rispetto degli accordi e di fissare come unici limiti quelli definiti dai trattati e dagli accordi internazionali. Malgrado “la profonda distanza che ci separa”, l’ex presidente della Generalità della Catalogna apprezza che ora, “in poche settimane”, si è aperta la possibilità di intraprendere “una negoziazione che è stata considerata non necessaria per sei anni”. (Spm)