© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata l'ultima chiusura in programma dell'allacciamento con la A8 Milano-Varese, da Como verso Lainate, prevista dalle 21 di questa sera martedì 5 alle 5 di mercoledì 6 settembre. (Com)