Ue-Turchia: commissario Varhelyi in visita a Ankara domani e giovedì

- Il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, si recherà ad Ankara nella giornata di domani e mercoledì per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione con la Turchia. Come si apprende da una nota della Commissione europea, si tratta della prima visita ufficiale di un rappresentante dell'Ue nel Paese dopo le elezioni presidenziali del maggio di quest'anno. Nel corso della visita, Varhelyi incontrerà il ministro degli Affari esteri Hakan Fidan, il ministro del Commercio Omer Bolat, il ministro della Famiglia e dei servizi sociali Mahinur Ozdemir Goktas, il ministro dell'Energia e delle risorse naturali Alparslan Bayraktar e il ministro dell'Industria e della tecnologia Mehmet Fatih Kacir. La visita, precisa la nota dell'esecutivo Ue, "fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno, in cui i leader dell'Ue hanno invitato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e la Commissione europea a presentare al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento delle relazioni Ue-Turchia, sulla base degli strumenti e delle opzioni individuati dal Consiglio europeo e con l'obiettivo di procedere in modo strategico e lungimirante". (segue) (Beb)