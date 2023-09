Ue-Turchia: commissario Varhelyi in visita a Ankara domani e giovedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita precede inoltre la pubblicazione della prossima relazione sull'allargamento, prevista per ottobre. Prima del viaggio del commissario Varhelyi, il primo settembre la Commissione europea ha firmato un accordo di associazione con la Turchia che apre l'accesso al programma Europa digitale da 7,5 miliardi di euro che, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e ad altre organizzazioni ammissibili del Paese di partecipare a progetti che utilizzano le tecnologie digitali. Con questo accordo verranno creati anche i Digital Innovation Hub in Turchia. La Commissione europea ha inoltre proposto un sostegno finanziario di 400 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue) per fornire assistenza alla Turchia in seguito ai danni causati dai terremoti del febbraio 2023. Durante la visita, il commissario Varhelyi firmerà un contratto da 781 milioni di euro, che prevede l'erogazione di fondi Ue per una rete di sicurezza sociale per i rifugiati più vulnerabili, come parte dei 3 miliardi di euro aggiuntivi promessi dall'Unione europea per continuare a sostenere i rifugiati nel Paese. (Beb)