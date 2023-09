Kazakhstan-Italia: ministri Esteri firmano dichiarazione congiunta, pronti investimenti su terre rare e nuove tecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento prevede l’impegno dei due governi a “facilitare investimenti e joint-venture tra compagnie dei due Paesi, progetti di ricerca e scambi tecnologici, business forum annuali, eventi, seminari e workshop organizzati con il coinvolgimento di agenzie governative e con il sostegno di associazioni imprenditoriali”. L’intento è anche quello di favorire l’attuazione di progetti pilota industriali nel quadro degli accordi esistenti e di piattaforme come l’Alleanza per l’idrogeno verde, che coinvolge anche compagnie italiane e che è stata lanciata proprio su iniziativa del governo kazakho nel 2022 a sostegno degli scambi tecnologici per la transizione ecologica. La dichiarazione prevede anche “lo scambio di esperienze e di conoscenze nei settori della ricerca, dell’innovazione e della formazione”, facilitazioni per i visti d’ingresso dei cittadini kazakhi in area Schengen per migliorare i legami imprenditoriali, culturali e umani tra i due popoli, oltre che una maggiore cooperazione e dialogo in ambito culturale e scientifico. (segue) (Res)