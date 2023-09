Imprese: Immsi, ricavi record a 1,2 miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi consolidati di Immsi al 30 giugno 2023 ammontano a 1.187,4 milioni di euro, il risultato più alto di sempre, in crescita del 10,2 per cento (1.077,5 milioni di euro nel primo semestre 2022). Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Immsi Spa, che ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato del gruppo Immsi è pari a 183,4 milioni di euro, il valore più elevato mai registrato, in progresso del 22,8 per cento (149,4 milioni di euro nel primo semestre 2022). L’Ebitda margin è pari al 15,4 per cento (13,9 per cento al 30 giugno 2022). L’Ebit (risultato operativo) consolidato ammonta a 108,5 milioni di euro, in aumento del 33,6 per cento (81,2 milioni al 30 giugno 2022). L’Ebit margin si attesta al 9,1 per cento (7,5 per cento al 30 giugno 2022). Il risultato ante imposte è pari a 78,1 in crescita del 28,3 per cento (60,9 milioni al 30 giugno 2022) su cui hanno inciso imposte per 31 milioni di euro. Il risultato netto ante minorities è positivo per 47,1 milioni di euro, in crescita del 36,9 per cento rispetto ai 34,4 milioni di euro al 30 giugno 2022 (quota delle minorities pari a 27,5 milioni di euro al 30 giugno 2023; 19,7 milioni al 30 giugno 2022). L’indebitamento finanziario netto del gruppo Immsi al 30 giugno 2023 risulta pari a -767,2 milioni di euro (-758,3 milioni al 30 giugno 2022). Rispetto all’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 (-731,7 milioni di euro) si registra un incremento riconducibile principalmente alla stagionalità del business del gruppo Piaggio, specialmente nei mercati occidentali. Nel primo semestre del 2023 il gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 70,9 milioni di euro (67,7 milioni di euro al 30 giugno 2022). (Rin)