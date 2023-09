Albania-Kosovo: Osmani incontra Begaj, abbiamo bisogno del vostro sostegno internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha bisogno del sostegno dell’Albania a livello internazionale, non avendo una rappresentanza, così da far sentire la sua voce. Lo ha dichiarato oggi la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, dopo aver incontrato a Tirana l’omologo albanese, Bajram Begaj. Come riporta l’agenzia di stampa “Kosovapress”, durante una conferenza stampa congiunta al termine del colloquio, Osmani ha evidenziato che “l’obiettivo strategico del Kosovo rimane l’adesione alla Nato e all’Unione europea”. “Ringrazio Bajram Begaj per il suo impareggiabile impegno, chiedendo con voce forte che il Kosovo abbia il meritato posto in ogni organizzazione internazionale", ha poi dichiarato la presidente kosovara. "Abbiamo un legame unico, storico, culturale e nazionale che rende i nostri rapporti forti e indissolubili. Di fronte alle sfide rimaniamo uniti, concentrandoci sulla stabilità, prosperità e integrazione euroatlantica dei nostri Paesi", ha aggiunto Osmani. Secondo la presidente del Kosovo, “finché la Serbia continuerà a mettere in discussione l’integrità territoriale, Pristina avrà bisogno del sostegno di Tirana”. “Il dialogo con Belgrado è in corso, ma l'unico modo per portare pace e stabilità a lungo termine alla regione è che il risultato finale sia il riconoscimento reciproco e la preservazione dell'integrità territoriale e della sovranità”, ha detto Osmani. (Alt)