Niger: premier Zeine, "scambi" in corso su "rapido" ritiro delle forze francesi (2)

- Il premier ha osservato che la Francia "è un Paese con il quale abbiamo sempre sviluppato rapporti di cooperazione" e che proprio "per preservare i rapporti io stesso avevo chiesto a suo tempo al ministro degli Esteri di inviare un messaggio ufficiale invitandolo di venire a discutere con noi, per valutare come procedere. Ma si è rifiutato di farlo". Nella nota di espulsione dello scorso 25 agosto, la giunta golpista ha lamentato il rifiuto che Itté ha opposto a presentarsi all'appuntamento, ed "altre azioni della Francia ostili agli interessi del Niger". Zeine ha definito l'atteggiamento del diplomatico "un inaccettabile comportamento di disprezzo". A questo punto, ha concluso, "aspettiamo semplicemente che questo partner, diciamo invalido, lasci il nostro Paese il prima possibile". (segue) (Res)