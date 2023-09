Lavoro: incidente in cantiere, muore operaio nel viterbese, Capone-Valiani (Ugl) "è strage"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ennesimo infortunio sul lavoro è costato la vita ad un operaio di 54 anni, travolto dal crollo di una parete mentre stava effettuando lavori in una palazzina di case popolari a Corchiano, nel viterbese. Lo riferiscono in una nota Paolo Capone, segretario generale della Ugl e Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio,. "Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana sul lavoro che non è tollerabile - affermano Capone e Valiani -. Come Ugl chiediamo, pertanto, alle istituzioni locali e nazionali di implementare le misure in materia di sicurezza sul lavoro, intensificare i controlli attraverso un maggior coordinamento delle banche dati e rafforzare la prevenzione. È necessario, al contempo, investire maggiori risorse per garantire una formazione adeguata e continua sulla sicurezza". (Rer)