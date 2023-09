Imprese: Camera commercio Roma, 7 milioni per l’innovazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia grazie al bando "Voucher digitali impresa 4.0 anno 2023" della Camera di commercio di Roma da oggi on line sul sito istituzionale della Camera "www.rm.camcom.it". Lo riferisce una nota della Camera di commercio di Roma. Le risorse messe a disposizione puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di digitalizzazione aziendali e sostenere quelle realtà produttive che mirano all’adozione di tecnologie e strumenti innovativi e all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0. Gli obiettivi prioritari del bando sono tre: sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0; promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese di Roma e provincia, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel piano transizione 4.0; favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese di Roma e provincia quale driver per lo sviluppo e la crescita del territorio. (segue) (Com)