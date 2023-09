Energia: Intesa Sanpaolo, aperte candidature a seconda selezione di “Up2stars” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con la precedente edizione, anche quest’anno “Up2stars” prevede il lancio di quattro call dedicate rispettivamente ai temi: WaterTech, energie rinnovabili ed efficienza energetica, intelligenza artificiale per la trasformazione aziendale, IoT - infrastrutture e mobilità. Per ciascuna di esse verranno selezionate al massimo dieci startup che accederanno al percorso di accelerazione personalizzato, erogato dal partner Gellify, e al programma di networking. Al termine del percorso si terrà un Demo Day di presentazione delle startup accelerate ad una platea di investitori e imprese. La novità principale dell’edizione di quest’anno è l’ampliamento delle partnership e del network di collaborazioni che, oltre Microsoft, Elite e Cisco, vede il coinvolgimento dei Centri nazionali di ricerca cui Intesa Sanpaolo partecipa in qualità di socio fondatore delle singole Fondazioni di riferimento, oltre ai Partenariati estesi e ai nove poli di innovazione europei (Edih). Nuova la collaborazione anche con Digit’Ed, società specializzata nell’alta formazione e nel digital learning. Ulteriore novità della seconda edizione di Up2stars è la prospettiva di internazionalizzazione per le startup grazie alla struttura di internazionalizzazione di Intesa Sanpaolo ed alla collaborazione con il Centro di innovazione italiano a San Francisco, istituito presso Innovit Italian Innovation and Culture. Virginia Borla, Executive director Business governance Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “La transizione energetica rappresenta una delle sfide più importanti e impellenti per il Paese. Con la seconda call di Up2stars, intendiamo intercettare le migliori startup innovative che operano nel settore delle rinnovabili, affinchè possano accelerare questo processo. Intesa Sanpaolo incentiva gli investimenti green delle Pmi anche attraverso il programma Motore Italia transizione energetica, che mette a disposizione 76 miliardi di euro per la crescita sostenibile, e, promuovendo lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, contribuisce ad aumentare la competitività delle piccole e piccolissime imprese e i benefici economici, ambientali e sociali per la collettività”. (segue) (Com)