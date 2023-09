Energia: Intesa Sanpaolo, aperte candidature a seconda selezione di “Up2stars” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi innescata dalla guerra russo-ucraina ha reso urgente il tema della transizione energetica e della riduzione della dipendenza del nostro paese dall’estero per gli approvvigionamenti di materie prime energetiche. Nel corso del 2022 è stato intrapreso un primo percorso di diversificazione geografica delle forniture di gas naturale, che resta però il perno centrale del processo di generazione di energia elettrica e calore. È quindi auspicabile un’accelerazione nell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (Fer) per preservare la sicurezza energetica nazionale e calmierare la volatilità dei prezzi. L’incidenza delle Fer sulla produzione di energia elettrica nel nostro Paese si attesta attorno al 40 per cento, ma i dati sui consumi di energia coperti con fonti rinnovabili impongono di intensificare gli sforzi su questo fronte. L’Italia, dopo aver raggiunto nel 2014 il target sui consumi di energia coperti da Fer fissato per il 2020, a fine 2021 si posizionava un punto al di sotto dell’obiettivo del 19,9 per cento fissato dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). La causa di questo rallentamento è in parte ascrivibile alla riduzione del ritmo delle installazioni di impianti, legata sia a iter autorizzativi troppo lunghi sia al venir meno degli incentivi. A fine 2021 si contavano 60,4 Gigawatt di capacità elettrica da Fer installata, comprensivi di 3 Gw di biocombustibili. L’idroelettrico è la tecnologia prevalente (22,7 Gw), seguita dal fotovoltaico (22,6 Gw), che, pur rallentando in termini di installazioni, continua crescere, con un numero di impianti incentivati oramai superiore a un milione. Sarà importante intensificare ancora gli sforzi su questo fronte, così come potenziare l’eolico e le bioenergie, poiché la siccità degli ultimi anni continua a mettere sotto pressione l’idroelettrico. Un’accelerazione nell’utilizzo delle Fer è auspicabile anche in vista degli sfidanti obiettivi europei al 2030. In linea con il pacchetto “Fit for 55”, che prevede l’abbattimento delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030, è stato fissato un obiettivo vincolante del 42,5 per cento di consumi finali di energia da rinnovabili. Per avvicinarsi all’obiettivo, l’Italia dovrà necessariamente puntare al raddoppio della capacità installata da Fer in meno di dieci anni. (segue) (Com)