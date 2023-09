Siria: quattro combattenti delle forze di sicurezza interna Asayish uccisi nei pressi di Manbij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro combattenti di una pattuglia delle forze di sicurezza interna Asayish, legate all’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), sono stati uccisi nella notte durante un attacco sferrato da un gruppo armato sconosciuto nella campagna di Manbij, a est di Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Il gruppo armato, la cui identità non è stata specificata, ha preso di mira la pattuglia delle forze Asayish con raffiche di mitragliatrice, per poi fuggire. La stessa area della campagna di Aleppo, inoltre, era stata teatro, nella notte, di un bombardamento dell’artiglieria delle Forze armate di Damasco contro postazioni delle milizie locali, per lo più affiliate ad Ankara, in particolare nei villaggi di Barshaya, Al Kandarilia (alla periferia della città di Qabasin) e Abla (nei pressi di Al Bab). (segue) (Lib)