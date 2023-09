Myanmar: Aung San Suu Kyi malata, giunta non consente visite mediche esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Stato deposta del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è malata, ma le autorità militari del Myanmar non consentono visite da parte di medici esterni. Lo riferiscono fonti citate da "Channel News Asia", secondo cui la leader democratica e premio Nobel per la Pace, oggi 78enne, è seguita da un medico del dipartimento penitenziario. "Soffriva di gonfiore alle gengive, mancamenti e nausea, e non era in grado di alimentarsi adeguatamente", ha riferito la fonte anonima, che non ha precisato se le condizioni della consigliera di Stato, attualmente detenuta dalla giunta agli arresti domiciliari in una residenza governativa, stiano ora migliorando. Dopo il golpe di febbraio 2021 che ha deposto il governo birmano democraticamente eletto, Aung San Suu Kyi è stata condannata a più di 27 anni di reclusione sulla base di decine di capi d'imputazione, che vanno dalla corruzione, alla frode elettorale, sino all'istigamento alla rivolta: tutte accuse respinte dalla diretta interessata, che sino a luglio scorso è rimasta detenuta in un penitenziario a Nayipyidaw, prima di essere trasferita agli arresti domiciliari. (Inn)