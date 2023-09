Roma: Mussolini (Fd'I), su alberi caduti incuria e disattenzione della giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sulla gestione delle alberature di Roma, secondo la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini, la giunta ha agito con "incuria e pressapochismo". In una nota Mussolini spiega: "Avevo chiesto, con diverse interrogazioni, al sindaco e all'assessore preposto attenzione rispetto al continuo crollo di alberi. In ultimo, il 19 luglio, in modo piuttosto dettagliato sollecitavo nuovamente l'amministrazione ad attivarsi in merito. Rilevavo appunto come fosse necessario verificare con attenzione la documentazione rilasciata dagli uffici preposti certificante il monitoraggio delle alberature abbattute o da abbattere, e quella attestante la necessità degli interventi di messa in sicurezza e di reale abbattimento delle alberature perché realmente pericolose per l'incolumità pubblica".