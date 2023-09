Roma: Mussolini (Fd'I), su alberi caduti incuria e disattenzione della giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedevo inoltre, anche alla luce di affidamenti esterni fatti a squadre di agronomi - prosegue Mussolini -, considerata anche la cronica mancanza di personale in forze al Servizio Giardini, se fossero state fatte le dovute prove di trazione e se fosse stata usata la termografia per la misurazione della qualità del legno. Ho chiesto, in ultimo, di conoscere i risultati degli interventi di manutenzione. Nulla mai avuto risposta nè a questi nè ad altri quesiti. Gli alberi continuano a cadere e così la città è pericolosa. Ora le informazioni il Sindaco le darà alla Procura della Repubblica. Noi non tifiamo certamente, come accade a sinistra, contro Roma o contro il nostro Paese, ma la Città eterna non si amministra con il pressapochismo, e questo non è il biglietto da visita più bello in vista del Giubileo". (Com)