Napoli: Acampora (Pd) su Bufala Fest, servono più vigili a carico degli organizzatori

- Più controlli da parte delle forze dell’ordine in Piazza Municipio a Napoli in occasione del Bufala Fest. E’ la richiesta di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito democratico in Consiglio Comunale a pochi giorni dall’inizio della settima edizione dell’evento che per la prima volta si terrà nella piazza sulla quale affaccia Palazzo San Giacomo. “Al momento è prevista una presenza ordinaria della polizia municipale, con mezzi non adeguati a gestire il traffico cittadino in uno snodo così critico, specie in una fase di rientro della città a pieno ritmo - sottolinea Acampora - chiedo quindi che gli organizzatori facciano domanda al Comune di personale aggiuntivo a loro spese, in base a quanto previsto dal regolamento comunale, così come chiedo delucidazioni sull'utilizzo dell'acqua che servirà ai forni e alle cucine nel corso della manifestazione, acqua che sembrerebbe non sia corrente ma da serbatoi”. (segue) (Ren)