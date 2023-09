Napoli: Acampora (Pd) su Bufala Fest, servono più vigili a carico degli organizzatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acampora, tuttavia, sottolinea come, a suo avviso, sia stata sbagliata la scelta della location. “Come già fatto per il Pizza Village, penso che la Mostra d'Oltremare sarebbe stato il luogo più idoneo a ospitare anche il Bufala Fest - evidenzia l’esponente del Pd - Piazza Municipio presenta evidenti problemi di viabilità che vanno risolti tempestivamente, anche con il contributo degli organizzatori”. Acampora infine ribadisce che "non mi oppongo mai a eventi che possano promuovere le tradizioni e le eccellenze del nostro territorio, stimolando anche un indotto occupazione non indifferente. Ma proprio per la loro giusta vocazione e la loro sacrosanta ambizione, questi non possono rischiare su location che da una parte ingiustamente li ridimensionano, dall'altra alterano la mobilità e la vivibilità, come nel caso di Piazza Municipio. Napoli in questo senso offre un'opzione sempre pronta e sempre valida, ovvero la Mostra d'Oltremare, ben sfruttata per il Pizza Village. Credo che l’amministrazione comunale debba puntarvi sempre di più, anche in una strategia di valorizzazione crescente di quegli spazi, facendoli essere sempre più luogo di fiere napoletane ma anche di respiro nazionale e internazionale”. (Ren)