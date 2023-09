Trasporti: Aponte (Msc), acquisizione Italo entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi crediamo molto nel treno, non solo per la merce ma anche per i passeggeri e penso che il futuro sarà quello: “dunque sicuramente andremo avanti con questa presa di partecipazione che penso potremo chiudere da qui alla fine dell'anno”. Lo ha dichiarato il presidente di Msc, Diego Aponte, in un’intervista a “Milano Finanza”, in riferimento alla possibilità di acquisire Italo a breve. “Abbiamo un'amicizia con Gip, che è un fondo infrastrutturale, che ha ancora oggi il 20 per cento della nostra società di porti (Terminal Investmet Limited) e pertanto è una cosa abbastanza naturale fare qualcosa assieme”, ha aggiunto. (Rin)