Russia: Cremlino non conferma indiscrezioni su incontro tra Putin e Kim Jong-un

- Il Cremlino non può confermare le indiscrezioni su un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia nel prossimo futuro. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando una pubblicazione del quotidiano statunitense "The New York Times" nel corso di una conferenza stampa. "Non possiamo confermare questi rapporti, non abbiamo nulla da dire su questo argomento", ha detto Peskov. (Rum)