Iran: Borrell, lavoriamo per liberazione funzionario svedese detenuto illegalmente da 500 giorni

- Johan Floderus, cittadino svedese che ha lavorato per l'Unione europea, è detenuto illegalmente in Iran da 500 giorni. Lo ha confermato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borell, al suo arrivo al Consiglio informale Sviluppo a Cadice, in Spagna. "Voglio sottolineare che io personalmente, il mio team a tutti i livelli, le istituzioni europee - in stretto coordinamento con le autorità svedesi che hanno la piena responsabilità della protezione consolare - e la sua famiglia abbiamo fatto pressione sulle autorità iraniane per rilasciarlo", ha detto Borrell. "Ogni volta che abbiamo avuto un incontro diplomatico, a tutti i livelli, abbiamo messo la questione sul tavolo. Abbiamo lavorato senza sosta per la libertà del signor Floderus e continueremo a farlo in stretto contatto con la famiglia, nel rispetto della loro volontà, e sicuramente con il governo svedese. L'argomento è al centro della nostra agenda e non ci fermeremo finché Floderus non sarà liberato", ha concluso l'Alto rapresentante Ue. (Beb)