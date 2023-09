Imprese: Amut esporterà con Sace e Unicredit macchinari per riciclo bottiglie in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amut, impresa piemontese specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di riciclo di plastica, cresce in America Latina con Sace e Unicredit. Grazie all'operazione di sconto pro soluto fino a 16 milioni di euro concessa da Unicredit e alla copertura di Sace – riferisce una nota – sui rischi di produzione e credito la società esporterà tre impianti per la produzione di linee di riciclo di bottiglie in Pet in Perù, Guatemala e Colombia. Nel dettaglio, l'azienda di Novara realizzerà gli impianti per il gruppo San Miguel Industrias, costituito nel 2006 in Perù oggi principale produttore e distributore di preforme e bottiglie in Pet e Rpet (pet da materiale riciclato) per i segmenti food and beverage nell'America del Sud e Centro America. "Siamo molto orgogliosi di annunciare questo successo di squadra che ha permesso di creare una forte partnership con Smi, uno dei più importanti produttori di packaging dell'America Latina”, ha dichiarato Mauro Drappo, Amministratore delegato di Amut spa, che ha aggiunto: “Amut è da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità, con la produzione di impianti di riciclo di Pet per uso alimentare e rappresenta un esempio di economia circolare delle bottiglie in Pet e non solo, grazie ad un processo integrato: dalla raccolta dei contenitori alla selezione e al successivo riciclo del materiale plastico che può essere così riportato ad una seconda vita". (segue) (Com)