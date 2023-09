Imprese: Amut esporterà con Sace e Unicredit macchinari per riciclo bottiglie in America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre 45 anni siamo al fianco delle imprese che esportano, supportandole nella loro crescita sostenibile, e con questa operazione consolidiamo la relazione pluriennale con Amut, impresa di Novara, che da sempre è presente nei mercati esteri, soprattutto in America Latina”, ha affermato Enrica Delgrosso, Regional Director Nordovest di Sace, che ha proseguito: “Nell'attuale contesto di instabilità e incertezza le aziende possono contare sul nostro supporto, costituito da numerosi prodotti assicurativo-finanziari e servizi di accompagnamento, utili a sviluppare l'export italiano, vero e proprio motore dell'economia". "Supportiamo con molto entusiasmo i piani di crescita nei mercati dell'America Latina di Amut, gruppo italiano leader mondiale nelle tecnologie di estrusione e riciclo”, ha spiegato Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di Unicredit, che ha concluso: “Siamo una banca internazionale e grazie al nostro team di export finance, che ringrazio, offriamo alle imprese italiane soluzioni finanziarie concrete e innovative". Amut, fondata nel 1958, è leader mondiale nelle tecnologie di estrusione e riciclo. Nello specifico fornisce estrusori di alta qualità per la produzione di foglia, lastra, film estensibile, membrane impermeabilizzanti, tubi e profili. Inoltre, è specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di riciclo di plastica, per bottiglie e contenitori in Pet/ Hdpe/ Pp e film Pe e fornisce installazioni all'avanguardia, come la sezione front-end per una migliore soluzione di selezione, impianti di lavaggio hi-tech e linee di estrusione per la trasformazione delle scaglie in pellet. L'offerta si estende agli impianti per l'industria del riciclo dei rifiuti, compresi quelli di recupero dei materiali post-consumo e industriali. Tali tecnologie trovano applicazione nei settori della circular economy, dell'imballaggio, automobilistico, medicale, farmaceutico, dell'edilizia, delle costruzioni, dell'agricoltura. (Com)