Ucraina: la Germania consegna munizioni per i corazzati Gepard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha consegnato munizioni per i mezzi corazzati antiaerei Gepard all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco, che aggiunge come si tratti del primo lotto di una fornitura da decine di migliaia di proiettili. Il titolare del dicastero, Boris Pistorius, ha dichiarato: “La guerra in Ucraina ci ricorda quasi ogni giorno che la difesa aerea e un numero sufficiente di munizioni sono quanto conta per difendere il proprio Paese”. Dall'inizio del conflitto nell'ex repubblica sovietica, la Germania ha fornito allo Stato aggredito dalla Russia diversi Gepard. Prodotto dal conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), il corazzato è stato in dotazione all'esercito della Germania dal 1976 alla radiazione nel 2012. (Geb)