Regno Unito: “Financial Times”, oltre una filiale bancaria su otto aperte nel 2023 chiuderà entro fine anno

- Oltre una filiale bancaria su otto di quelle aperte nel Regno Unito dall'inizio del 2023 chiuderà entro dicembre. Un'analisi del quotidiano "Financial Times", basata sui dati del fornitore di bancomat Link, mostra che un totale di 636 filiali bancarie chiuderanno entro la fine del 2023 e 424 sono già state chiuse. Entro la fine dell’anno saranno scomparsi quasi tre quinti della rete nazionale di filiali dal 2015. Altre 42 chiusure sono state già annunciate per il 2024. Come specifica il quotidiano, da decenni le banche britanniche stanno riducendo il numero delle filiali, ma il ritmo negli ultimi anni è aumentato con la crescente adozione di alternative digitali ed è stato accelerato dalla pandemia. Queste chiusure mettono in evidenza la crescente scarsità di infrastrutture per il denaro contante in tutto il paese, nonostante le proposte del governo fatte il mese scorso per garantire l'accesso a lungo termine al contante. (Rel)