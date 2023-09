Germania: ministro Economia Habeck a settore auto, investire nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha esortato il settore automobilistico a investire nelle tecnologie del futuro, così da rafforzare la Germania come sede industriale. L'esponente dei Verdi si è espresso in occasione della Fiera internazionale dell'automobile (Iaa), che si tiene da oggi al 10 settembre a Monaco di Baviera. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Habeck ha dichiarato: “È importante che la Germania, in quanto polo industriale, sia in prima linea nella competizione globale. Si tratta di costruire qui i veicoli più innovativi, di migliore qualità e più rispettosi del clima”. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “ciò richiede importanti decisioni strategiche ed elevati investimenti nelle tecnologie del futuro, dalla produzione di batterie allo sviluppo di software” e questo è il compito delle aziende automobilistiche. Per sostenere questo comparto, il governo federale ha stanziato oltre sei miliardi di euro dal 2023 al 2026. Habeck ha poi sottolineato che l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz garantisce catene di approvvigionamento sicure con accordi strategici, ad esempio nel settore della ​​​​produzione di chip e semiconduttori. Inoltre,ha continuato l'esponente dei Verdi, “stiamo promuovendo l'espansione delle energie rinnovabili e rendendo più facile per le aziende utilizzare l'elettricità direttamente dai parchi eolici e solari”. Habeck ha, infine, evidenziato che, “in questo modo, sosteniamo la competitività dell’intera industria automobilistica e insieme stiamo guidando la trasformazione verde e digitale in Germania”. (Geb)