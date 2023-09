Caivano: Schifone (Fd'I), operazione alto impatto primo segnale verso legalità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non una promessa, ma i fatti. Il presidente del Consiglio Meloni aveva assicurato tempi certi e rapidi per la bonifica di Caivano e a meno di una settimana dalla sua visita al Parco Verde questa mattina la presenza dello Stato si è concretizzata". Lo dichiara Marta Schifone, deputato campano di Fratelli d'Italia. "Con 400 uomini delle forze dell'ordine, l'operazione Alto impatto si è dato il primo vero segnale di ritorno alla legalità e alla sicurezza dei territori, temi cari a questo esecutivo e questa maggioranza. Nessuna passerella dunque, ma atti concreti. Il mio plauso va agli agenti oggi impegnati in questa importante operazione", conclude. (Rin)