Sudafrica: ong African Parks libererà 2 mila rinoceronti bianchi del sud

- L’organizzazione no-profit African Parks ha annunciato l’intenzione di liberare 2 mila rinoceronti bianchi del sud che sono attualmente confinati nel Platinum Rhino, area situata a circa 100 chilometri a sud-ovest di Johannesburg ad oggi il più grande allevamento di rinoceronti del mondo. “African Parks ha acquistato la più grande attività di allevamento di rinoceronti in cattività al mondo nel tentativo di salvare e riportare i rinoceronti in aree protette sicure e ben gestite in tutta l’Africa”, ha dichiarato l’organizzazione in una nota, spiegando di aver acquistato l’azienda agricola di 7.800 ettari e di non aver più intenzione di allevare rinoceronti. Il loro rilascio, ha aggiunto l'ong, garantirà il futuro della specie, oggi in via di estinzione. African Parks si è assicurata un finanziamento di emergenza per acquistare l’allevamento di rinoceronti in difficoltà finanziaria dopo che il suo proprietario, John Hume, lo ha messo in vendita ad aprile. L’organizzazione attualmente collabora con 12 governi per gestire 22 aree naturali protette in tutta l’Africa.(Res)