Regno Unito: autorità finanziaria, banche che negano conti ai politici rischiano multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche del Regno Unito che negano conti bancari ai politici e alle loro famiglie corrono il rischio di essere multate. È quanto ha reso noto l'autorità di vigilanza finanziaria Financial Conduct Authority (Fca), che sta esaminando il trattamento degli istituti bancari riservato ai politici, dopo che alcuni di loro hanno affermato di aver dovuto affrontare controlli insolitamente dettagliati per aprire un conto a loro intestato. Sarah Pritchard, direttore esecutivo della Fca, ha scritto sul quotidiano "The Telegraph" che è legalmente corretto che gli istituti finanziari effettuino controlli aggiuntivi sulle cosiddette "persone politicamente esposte", tuttavia ha sottolineato che tali procedure "non dovrebbero sembrare l'equivalente finanziario di qualcuno che fruga nella spazzatura". Nel caso in cui le banche trattassero i politici ingiustamente, Pritchard ha dichiarato la Fca è disposta ad "agire" con una serie di opzioni, tra cui ordinare agli istituti di apportare modifiche alle loro politiche, nonché intraprendere azioni coercitive, comprese le multe. (Rel)