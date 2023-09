Taranto: 700 mila euro non dichiarati e 140 mila euro Iva evasa, segnalati quattro soggetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi delle fiamme gialle del gruppo di Taranto, a contrasto dell’evasione fiscale, hanno portato a un bilancio di 700 mila euro non dichiarati e oltre 140 mila euro l'iva evasa, con la segnalazione alla competente Autorità amministrativa di quattro soggetti. Gli interventi condotti dalle fiamme gialle del gruppo di Taranto, della Compagnia di Martina Franca e della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato alcune imprese presenti in diversi comuni della provincia, operanti tra gli altri nei settori economici della ristorazione e della promozione pubblicitaria, nonché i titolari di alcuni studi professionali. Tali soggetti economici sono stati individuati all’esito di analisi di rischio ovvero nell’ambito di attività investigative condotte dai Reparti della Guardia di Finanza, nonché attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. (Rin)