Roma: occupano alloggio del Comune in zona Magliana, sgomberate 5 persone

- Avevano approfittato del fine settimana per occupare un alloggio di proprietà di Roma Capitale, ma sono stati immediatamente sgomberati. È successo in zona Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Marconi della Polizia Locale, dopo aver ricevuto una segnalazione via radio dalla centrale operativa Lupa. In tempi da record e con non poche difficoltà, gli sono riusciti a liberarlo da 5 persone, tutte di nazionalità peruviana, alcune delle quali prive di documenti di identità, motivo per cui è stato necessario avviare rilievi foto dattiloscopici, per verificare la regolarità sul territorio nazionale. Insieme al personale del dipartimento Patrimonio, l'appartamento è stato posto sotto sequestro preventivo e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per poi essere assegnato agli aventi diritto. Gli occupanti abusivi hanno rifiutato altre forme di assistenza alloggiativa proposte. (Rer)