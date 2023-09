Francia: ministro Salute, anticiperemo inizio campagna vaccinazione Covid se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la nuova campagna di vaccinazione contro il coronavirus, che dovrebbe prendere il via il 17 ottobre, potrebbe essere anticipata qualora l'epidemia dovesse accelerare. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Aurelien Rousseau, all'emittente televisiva "France 2". "Visto che ci sono nuove varianti, siamo pronti ad accelerare la campagna di vaccinazione se necessario", ha detto Rousseau, sottolineando che al momento tutto procede secondo il programma. Il ministro francese ha aggiunto che ad oggi non è stato previsto un inasprimento del protocollo delle misure di sicurezza, anche se è necessaria la "responsabilità" di tutti. (Frp)