Marche: confiscati beni e società per 1 milione di euro a noto imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confiscati beni, tra cui tre unità immobili di tipo residenziale, società e un'auto fuoristrada, per un valore complessivo di un milione di euro, a un noto imprenditore residente nelle Marche. Il Tribunale di Ancona, sezione penale - ufficio misure di prevenzione in composizione collegiale, nel mese in corso ha infatti deliberato la confisca definitiva dei beni oggetto di un sequestro effettuato dalla Procura di Ancona e dalla Direzione investigativa antimafia nel dicembre dello scorso anno emesso nei confronti dell'imprenditore. Ieri, personale della Direzione investigativa antimafia, in esecuzione della delega conferita dall’Autorità giudiziaria di Ancona ha proceduto alla registrazione presso le conservatorie immobiliari del provvedimento di confisca dei beni acquisiti illecitamente dalla persona. Come a suo tempo documentato, l’attività di prevenzione scaturì da complessi accertamenti del centro operativo di Roma che consentirono di far emergere oltre alla specifica “pericolosità sociale” del proposto e l’esistenza di una evidente “sproporzione” tra i redditi dichiarati, in quanto sostanzialmente trattasi di un soggetto sconosciuto al fisco, e un elevato tenore di vita sostenuto in relazione al valore dei beni nella sua disponibilità, evidentemente frutto degli ingenti profitti illeciti. (segue) (Rer)