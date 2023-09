Marche: confiscati beni e società per 1 milione di euro a noto imprenditore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività del personale della Dia, consistita nella presentazione all’Ag di Ancona di una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 1 e 4 del D.lgs. 159/2011, fu attuata attraverso la verifica delle movimentazioni bancarie delle società dell’imprenditore, seguendo il noto principio del “follow the money”, poiché lo stesso era destinatario di sentenze definitive di condanna per rapina, furto, lesioni personali, omicidio preterintenzionale e stupefacenti. La carriera delittuosa dell'uomo ha avuto il suo epilogo, da ultimo nel 2022, perché condannato della Corte di Appello di Perugia, con sentenza passata in giudicato, a 8 anni di reclusione per rapina aggravata e stupefacenti. L’attività di prevenzione eseguita, frutto della proficua collaborazione tra Procura di Ancona e la Direzione investigativa antimafia, ha interessato beni mobili e immobili e l’esistenza di rapporti finanziari con una società estera, individuati anche grazie allo sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette. (segue) (Rer)