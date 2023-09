Marche: confiscati beni e società per 1 milione di euro a noto imprenditore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a quest’ultima società si segnala che fu attivata la procedura del congelamento beni ex art. 14 del regolamento UE 2018/1805 del 14 novembre 2018 per il sequestro delle quote. Complessivamente sono divenuti oggetto della confisca definitiva, e quindi assorbiti al patrimonio dell’Erario, tre unità immobiliari di tipo residenziale e un’autovettura fuoristrada. L’attività di prevenzione, in un territorio quale quello marchigiano non connotato da fenomeni radicati di criminalità organizzata, rientra nel più ampio quadro dei compiti demandati alla Direzione investigativa antimafia per contrastare anche i fenomeni di reimpiego di proventi illeciti da parte di soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto come ad esempio il tenore di vita, abitualmente dediti a traffici delittuosi. (Rer)