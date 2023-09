Sardegna: 648mila sardi acquistano beni e servizi on line, 363mila in più rispetto al 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’analisi emerge come i sardi per il 62% comprino abbigliamento e scarpe, per il 28 per cento articoli per la casa, per il 23 per cento pc e cellulari, per il 22 per cento film, per il 21 per cento libri, riviste e giornali cartacei, per il 20 per cento cosmetici, per il 18 per cento articoli sportivi, per il 17 per cento pasti e cibo dalle rivendite di prossimità, per il 16 per cento farmaci, per il 15 per cento abbonamenti internet, per il 14 per cento giocatoli e articoli per l’infanzia, per il 13 per cento musica, per il 12 per cento biglietti per i concerti, per il 9 per cento tv, stereo e macchine fotografiche, per l’8 per cento articoli per la pulizia della casa, per il 7 per cento software, sempre per il 7 per cento cibo e prodotti alimentari pronti con consegna a domicilio, 6 per cento giochi on line e 5 per cento ebook e giornali on line. L’analisi sulla Sardegna dice anche, infatti, che se da una parte il vincitore è il web, dall’altra il commercio tradizionale fatica. Nell’e-commerce, le vendite sono cresciute dell’25 per cento in 5 anni. Al contrario, il valore delle vendite al dettaglio ristagna, con una variazione del -0,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con la tenuta della grande distribuzione (+0,8 per cento) e il calo delle vendite delle imprese operanti su piccole superfici (-1,6 per cento). (segue) (Rsc)