Sardegna: 648mila sardi acquistano beni e servizi on line, 363mila in più rispetto al 2018 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese sarde che vendono on line: le criticità segnalate. Nonostante questi buoni numeri, tra le imprese è ancora bassa propensione a effettuare vendite mediante il commercio elettronico. Tra le criticità segnalate tra quelle che vendono on line, il 20,2 per cento denuncia i costi connessi all’avvio dell’e-commerce superiori ai benefici attesi. Inoltre, in un caso su dieci, pesano la logistica (10,8 per cento), il quadro legislativo di riferimento (10,3 per cento) e i problemi dei pagamenti online (9,1%). Le imprese che non hanno effettuato vendite via web nel corso dell’anno precedente – oltre a indicare l’inadeguatezza dei propri beni alla vendita via web (53,2 per cento) – segnalano un ventaglio ampio di criticità: la logistica (trasporto, spedizione e consegna delle merci vendute via web) nel 29,4 per cento dei casi, il rapporto costi/benefici nel 27,4 per cento, i problemi relativi ai pagamenti online nel 21,9 per cento dei casi, la sicurezza informatica e la protezione dei dati nel 18,5 per cento dei casi e il quadro legislativo di riferimento nel 17,9 per cento dei casi.“Certamente, con la vendita on line, ci sono anche tanti problemi da risolvere – conclude la presidente di Confartigianato Sardegna - parliamo, in particolare, del crescente peso assunto dalle megapiattaforme estere di intermediazione di beni e servizi, che necessitano, sempre di più di interventi sulla web tax, in relazione agli squilibri tra ricavi e prelievo fiscale”. (Rsc)