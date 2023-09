Cina: vicepremier He sollecita costruzione di nuovi alloggi sovvenzionati dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina, He Lifeng, ha evidenziato l’importanza di far avanzare la costruzione di alloggi sovvenzionati dal governo per soddisfare al meglio la domanda nelle grandi città. Durante una teleconferenza convocata ieri a Pechino, il vicepremier ha definito “arduo e complicato” il processo di costruzione di nuovi alloggi, invocando però ulteriori sforzi nella pianificazione e nella gestione dei costi. (Cip)