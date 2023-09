Germania-Romania: ministra Esteri Odobescu in visita a Berlino incontra omologa Baerbock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, si è recata ieri in visita istituzionale a Berlino, dove ha incontrato l’omologa tedesca, Annalena Baerbock. Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Bucarest, Odobescu ha sottolineato, nel corso del colloquio, l'importanza di sviluppare solide relazioni economiche tra i due Paesi, e di promuovere progetti economici comuni, oltre a capitalizzare il potenziale di investimento tedesco in settori importanti dell'economia romena, come infrastrutture, energia, agricoltura, digitalizzazione e difesa. Dall’incontro è emersa la necessità per i due Paesi di coordinare le loro posizioni su questioni di attualità dell'agenda europea e internazionale, considerando le molteplici crisi generate dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Odobescu ha presentato gli sforzi della parte romena per facilitare le esportazioni di grano ucraino, soprattutto verso le regioni più vulnerabili del mondo. In merito agli attacchi russi con droni che si sono verificati nella notte tra il 3 e il 4 settembre sul Danubio, la ministra romena ha precisato che “i mezzi utilizzati dalla Federazione Russa non hanno generato minacce militari dirette al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania”. Inoltre, ha aggiunto Odobescu, il ministero della Difesa ha adottato misure di vigilanza rafforzate nello spazio terrestre, marittimo e aereo. La ministra romena ha ribadito di condannare gli attacchi della Russia contro la popolazione e le infrastrutture civili, compresi i porti ucraini sul Danubio vicini al confine con la Romania. (Rob)